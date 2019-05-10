Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

В Санкт-Петербурге произошло столкновение двух маршруток, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Петербурга и Ленинградской области.

Как отмечается, среди пострадавших оказались трое детей. На обследование в больницу доставят семь человек, включая одного несовершеннолетнего.

Уточняется, что авария произошла в Адмиралтейском районе города в 17.35.

Ранее сообщалось, что столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам.