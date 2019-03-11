Карлос Гон решил поучаствовать в заседании совета директоров Nissan
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон планирует принять участие в заседании совета директоров компании. Об этом сообщает Yomiuri shimbun.
По данным издания, речь идет о заседании совета директоров Nissan, которое назначено на 12 марта.
Как отмечается, условия освобождения Гона позволяют принять участие в заседании с разрешения суда.
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При этом Nissan намерен исключить Гона из совета директоров в апреле.
Ранее сообщалось, что Карлоса Гона отпустили под залог почти в $9 млн.