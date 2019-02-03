В Волгоградской области легковушка сбила двух школьников на пешеходном переходе

В городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль наехал не пешеходном переходе на двух школьников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Уточняется, что 43-летний водитель наехал на школьников 9 и 13 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Реклама

По данным ведомства, детям оказана медицинская помощь. Информация об их состоянии в настоящее время не поступала.

Ранее сообщалось, что в Волгограде при ДТП погибли три человека.