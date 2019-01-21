В Москве похищенный мужчина открыл огонь по нападавшим и протаранил их автомобиль

Источник в правоохранительных органах рассказал о неудавшейся попытке похищения в столице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел накануне вечером в Оболенском переулке.

По словам пострадавшего, неизвестным удалось его захватить и посадить в автомобиль ВАЗ. Они требовали от него крупную сумму денег. Когда мужчину доставили к его дому, он смог вырваться и сесть за руль принадлежащего ему Mercedes Gelandewagen.

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«Гражданин протаранил ВАЗ похитителей и открыл по неизвестным огонь из травматического оружия», — рассказал источник.

Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность одного из нападавших.

Ранее сообщалось, что следствие разобралось с похитителями Авраама Руссо.