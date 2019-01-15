На дорогах Москвы ликвидируют более 50 узких мест

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что до конца 2019 года для разгрузки магистралей будут ликвидированы более 50 узких мест на столичных дорогах, передает ТАСС.

По его словам, один из самых эффективных методов дозирования и перераспределения нагрузки в утренние и вечерние часы — это переразметка полос.

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«В 2018 году столичный ЦОДД переразметил 50 проблемных участков на важных магистралях города, в 2019 году мы планируем взять в работу еще более 50 участков», — сказал Ликсутов.

Отмечается, что благодаря программе на некоторых участках московских дорог пропускная способность уже выросла от 10 до 50%.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах повысят скоростной лимит.