В Судане в ДТП с автобусом погибли 14 человек
На западе Судана в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, автобус врезался в припаркованный у дороги грузовик.
Как отмечается, авария произошла на границе между провинциями Северный Дарфур и Западный Кордофан.
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При этом точное количество пострадавших пока неизвестно.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки в ДТП погибли шесть человек.