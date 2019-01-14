В Судане в ДТП с автобусом погибли 14 человек

На западе Судана в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, автобус врезался в припаркованный у дороги грузовик.

Как отмечается, авария произошла на границе между провинциями Северный Дарфур и Западный Кордофан.

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При этом точное количество пострадавших пока неизвестно.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки в ДТП погибли шесть человек.