В Москве водитель маршрутки врезался в дерево из-за обморока
Представитель экстренных служб проинформировал, что в Москве маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел около павильона «Книги» на ВДНХ. В аварию попал Ford Transit.
«Предварительно, водитель маршрутки потерял сознание», — рассказал источник.
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В настоящее время уточняются данные о пострадавших.
Ранее в Магнитогорске при возгорании в маршрутке погибли три человека.