В Москве водитель маршрутки врезался в дерево из-за обморока

Представитель экстренных служб проинформировал, что в Москве маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел около павильона «Книги» на ВДНХ. В аварию попал Ford Transit.

«Предварительно, водитель маршрутки потерял сознание», — рассказал источник.

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В настоящее время уточняются данные о пострадавших.

Ранее в Магнитогорске при возгорании в маршрутке погибли три человека.