В Москве возобновилось движение по Волоколамскому шоссе

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Движение автомобилей по Волоколамского шоссе в районе Тушинского тоннеля в Москве возобновилось после ЧП, сообщил столичный Центр организации дорожного движения в официальном аккаунте в твиттере.

Автомобилисты вновь могут проехать по Тушинскому тоннелю в сторону центра и области. Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра и восстановлено движение автобусов.

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Затопление Тушинского тоннеля произошло днем 10 января. К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы на северо-западе города.

Раннее заммэра Москвы Петр Бирюков заявлял, что затопления транспортного тоннеля могло произойти из-за ошибок при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году.