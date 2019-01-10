В Москве возобновилось движение по Волоколамскому шоссе
Движение автомобилей по Волоколамского шоссе в районе Тушинского тоннеля в Москве возобновилось после ЧП, сообщил столичный Центр организации дорожного движения в официальном аккаунте в твиттере.
Автомобилисты вновь могут проехать по Тушинскому тоннелю в сторону центра и области. Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра и восстановлено движение автобусов.
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Затопление Тушинского тоннеля произошло днем 10 января. К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы на северо-западе города.
Раннее заммэра Москвы Петр Бирюков заявлял, что затопления транспортного тоннеля могло произойти из-за ошибок при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году.