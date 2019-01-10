В Москве перекрыли Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

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Движение по Волоколамскому шоссе ограничено до одной полосы из-за затопления Тушинского транспортного тоннеля. К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы на северо-западе города, передает агентство «Москва».

По словам главы канала Германа Елянюшкина, вода поступает на Волоколамское шоссе из-за прорыва.

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«Все службы сосредоточены — ГИБДД, МЧС, развернут штаб, сейчас будет принято решение по дальнейшим работам и по открытию Волоколамского шоссе», — уточнил Елянюшкин.

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщили, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от станции метро «Сокол», а также с внутренней стороны МКАД.

«Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское ш. перекрыто», — сообщается в твиттере ЦОДД.

Ранее сообщалось, что на улице Большая Ордынка в Москве грузовик провалился под асфальт.