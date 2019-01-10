В Москве перекрыли Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
Движение по Волоколамскому шоссе ограничено до одной полосы из-за затопления Тушинского транспортного тоннеля. К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы на северо-западе города, передает агентство «Москва».
По словам главы канала Германа Елянюшкина, вода поступает на Волоколамское шоссе из-за прорыва.
«Все службы сосредоточены — ГИБДД, МЧС, развернут штаб, сейчас будет принято решение по дальнейшим работам и по открытию Волоколамского шоссе», — уточнил Елянюшкин.
В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщили, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от станции метро «Сокол», а также с внутренней стороны МКАД.
«Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское ш. перекрыто», — сообщается в твиттере ЦОДД.
Ранее сообщалось, что на улице Большая Ордынка в Москве грузовик провалился под асфальт.