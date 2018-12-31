Под Серпуховом нашли тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
Под Серпуховом было найдено тело 29-летней москвички Ирины Ахматовой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
По данным агентства, подозреваемый в причастности к исчезновению москвички указал сотрудникам полиции местоположение тела Ахматовой.
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Как отмечается, точное местоположение не раскрывается.
Ранее сообщалось, что попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве.
23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу, с ней был попутчик, найденный с помощью сервиса BlaBlaCar. В последний раз она вышла на связь в 21.15. Через два часа после последнего звонка она перестала поднимать трубку. Машина женщины была обнаружена 27 декабря в Ярославле.