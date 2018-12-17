В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военнослужащих

На Украине произошло ДТП, в котором погибли трое украинских военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 16 декабря во Львовской области. В поселке Ивано-Франково погибли трое граждан страны, которые служили по контракту в 184 учебном центре Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

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Обстоятельства ДТП не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Норвегии американские военные попали в ДТП перед учениями НАТО.