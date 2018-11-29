В Таиланде водитель погиб при столкновении с диким слоном

В Бангкоке водитель пикапа погиб при столкновении с диким слоном на территории национального парка, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на неосвещенном участке трассы в национальном парке Кхао Яй.

Уточняется, что мужчина был найден мертвым в сильно деформированной ударом кабине пикапа на обочине трассы. Спасателям пришлось доставать тело из кабины с помощью специальной техники.

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Рядом с машиной спасатели обнаружили следы большого слона, уходящие в лес.

В настоящее время лесные рейнджеры разыскивают слона, так как он должен был получить травмы при столкновении.