В Таиланде водитель погиб при столкновении с диким слоном
В Бангкоке водитель пикапа погиб при столкновении с диким слоном на территории национального парка, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел на неосвещенном участке трассы в национальном парке Кхао Яй.
Уточняется, что мужчина был найден мертвым в сильно деформированной ударом кабине пикапа на обочине трассы. Спасателям пришлось доставать тело из кабины с помощью специальной техники.
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Рядом с машиной спасатели обнаружили следы большого слона, уходящие в лес.
В настоящее время лесные рейнджеры разыскивают слона, так как он должен был получить травмы при столкновении.