СК организовал проверку после гибели людей в ДТП под Саратовом

Следователи начали проверку по факту ДТП на переезде в Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, сообщает РИА «Новости».

В СК отметили, что, по предварительным данным, водитель автобуса, ехавший от границы с Казахстаном на территории Саратовской области, выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом грузового поезда.

Реклама

Ранее сообщалось, что в автобусе находились граждане Казахстана.

Удар при столкновении с поездом пришелся в заднюю часть автобуса, в связи с чем четверо пассажиров погибли на месте, а пятая пассажирка скончалась по пути в больницу.