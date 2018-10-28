Семь человек госпитализированы после столкновения трех машин в Башкирии

В результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии пострадали семь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС республики Елену Мавлютову.

По ее словам, в числе получивших ранения есть пятилетний ребенок. Она отметила, что всех пострадавших доставили в больницу, состояние раненных она не уточнила.

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«В результате происшествия пострадали семь человек. Среди них есть пятилетний ребенок. Прибывшие на место бригады скорой помощи увезли их в ближайшую больницу», — сообщила Мавлютова.

Она добавила, что ДТП произошло на 34-м километре автодороги Уфа-Белорецк.

Подчеркивается, что на территории Башкирии в воскресенье, 28 октября, впервые выпал снег.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали участника ДТП с восемью погибшими.