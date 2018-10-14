В Подмосковье на трассе М2 «Крым» столкнулись два автомобиля

В Чеховском районе Московской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Подмосковью.

Сообщается, что в результате столкновения пострадали три человека.

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«На 55 км трассы М2 «Крым» произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека», — сказал представитель ведомства.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на месте аварии устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье санитарный вертолет эвакуировал двух детей, пострадавших в ДТП.