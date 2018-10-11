В СК составили план расследования обрушения моста в Приамурье

По словам старшего помощника Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Алексея Лубинского, следователи составили план расследования дела, возбужденного по факту обрушения моста на полотно Транссиба в городе Свободный, передает РИА «Новости».

«Составлен план расследования. По УПК расследование идет до двух месяцев. Возможно, срок будет продлен. Нужно провести строительную экспертизу, выяснить, когда строился мост, как он эксплуатировался, изучить должностные обязанности лиц, отвечающих за его эксплуатацию», — сказал Лубинский.

Ранее сообщалось, что в городе Свободный открыли два пути Транссибирской железнодорожной магистрали, на которые обрушился виадук.