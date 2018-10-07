Двое детей пострадали при наезде микроавтобуса на переход в Москве

В результате наезда микроавтобуса на парапет подземного пешеходного перехода в Москве пострадали три человека, двое из них --дети, сообщили в ГИБДД, передает РИА «Новости».

«Инцидент произошел на Варшавском шоссе, 87. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних», — рассказали в ГИБДД.

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Отмечается, что все пострадавшие находились в салоне микроавтобуса. Они получили нетяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями.