20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке

Не менее 20 человек стали жертвами ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке, передает Fox News.

«На данный момент мы можем сообщить вам, что столкнулись два автомобиля, что привело к многочисленным жертвам. Расследование находится в предварительной стадии», — сказал представитель полиции города.

Сообщается, что авария произошла недалеко от кафе, популярного среди туристов. На месте прибыли сотрудники полиции и врачи. Первые очевидцы, оказавшиеся рядом с местом происшествия выбили в машине окна, чтобы помочь выбраться тем, кто находился внутри.