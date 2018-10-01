Скорая помощь сбила пешехода в Москве

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что на юго-западе Москвы автомобиль «скорой помощи» сбил пешехода, передает агентство городских новостей «Москва».

«От очевидцев поступила информация о том, что на ул. Вавилова, в районе д. 7, автомобиль «скорой помощи» совершил наезд на пешехода», — сказал источник.

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Представители управления ГИБДД по Москве сообщили, что проверяют эту информацию.

«На место оперативно прибыла «скорая помощь», — рассказали в ГИБДД.

Сообщается, что виновник ДТП не стал скрываться с места происшествия. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.