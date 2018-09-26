В Перу в ДТП с автобусом погиб 21 человек

В Перу произошло ДТП с автобусом, в котором погиб 21 человек и пострадали еще 15. Об этом сообщает Peru21.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел около города Куско. Автобус, в котором находились 35 человек, столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты в 300 м.

Ранее сообщалось, что в провинции Коджаэли, расположенной на северо-западе Турции, произошло крупное ДТП с автобусом, который перевозил школьников. Во время движения по трассе автобус съехал с нее и перевернулся. В результате произошедшего пострадали 17 человек и двое погибли — преподаватель и один из учащихся.