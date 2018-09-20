Машина въехала в группу пешеходов в Ватикане

Автомобиль врезался в группу пешеходов на улице, которая ведет к площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает итальянский телеканал Rainews.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала семья из Польши. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая двух детей.

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Предполагается, что водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге.

В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на севере Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся. Отмечалось, что в результате инцидента пострадали 26 человек.