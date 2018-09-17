На Алтае 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

На Алтае перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по краю.

ДТП произошло на 101 км автодороги «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе Алтайского края. Отмечается, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

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«В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате крупного ДТП на Кубани были госпитализированы более 20 человек.