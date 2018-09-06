В Липецкой области в ДТП погибли пять человек

В Липецкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя экстренных служб региона.

По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.

Как отмечается, ДТП произошло в Добровском районе Липецкой области.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли четыре человека.

Как отмечалось, авария произошла на 696 километре автодороги М-4 «Дон».