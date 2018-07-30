В Пекине в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

В Пекине в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в аварии также пострадал один человек.

Как отмечается, микроавтобус врезался в припаркованное транспортное средство, применяемое для выполнения дорожных работ.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хуань в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 18 человек.

Как отмечалось, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, снес ограждение и вылетел на встречную полосу.