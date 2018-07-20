На Украине из-за ДТП погибли пять человек и еще 12 пострадали

На Украине в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 пострадали. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел около поселка Кривое Озеро примерно в 5.00. На трассе «Киев --Одесса» рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией врезался в остановившейся на правой части дороги из-за неисправности грузовик.

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По данным полиции, в результате произошедшего водитель микроавтобуса и четыре пассажира погибли на месте, 12 человек были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека.