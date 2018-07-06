Крымским мостом воспользовались около 2 млн человек

Услугами моста через Керченский пролив к началу июля воспользовались около двух миллионов человек, передает РИА «Новости» заявление главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

«За период с 16 мая по 30 июня 2018 года услугами Крымского моста воспользовались более 625 тысяч транспортных средств (более 6,4 тысячи из которых автобусы). Согласно наших расчетов, это почти 1 миллион 985 тысяч пассажиров», — сказал он.

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В частности, по его словам, в Крым, за указанный период, прибыло более 337 тысяч транспортных средств (в том числе более 3 тысяч автобусов) и почти 1 миллион 97 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что по мосту через Керченский пролив разрешено движение некоторого грузового транспорта.