В Германии 46 человек пострадали из-за столкновения «скорой» и автобуса с детьми

Вечером 30 июня на севере ФРГ автобус с детьми врезался в машину скорой помощи, сообщает Bild.

В результате лобового столкновения пострадали 46 человек, большинство из них — дети.

По сообщению полиции, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн автобус выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, в результате чего врезался в машину скорой помощи.

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По имеющимся данным, в автобусе ехали 42 ребенка в возрасте 10-15 лет, с ними были пятеро сопровождающих. Одного ребенка и одного сопровождающего с тяжелыми ранениями доставили в больницу на вертолете.

Отмечается, что еще 20 человек были госпитализированы с менее тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в Псковской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса, в котором перевозили детей.