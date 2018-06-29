Задержан водитель маршрутки, задавивший трехлетнего мальчика в Ногинске

Водитель маршрутки, насмерть задавивший трехлетнего мальчика в подмосковном Ногинске заключен под стражу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Наезд произошел 22 июня на остановке «Дом культуры». Ребенок выходил из маршрутки со своим старшим братом, когда водитель, 45-летний мигрант из Дагестана Наджаф Наджафов, не убедившись, что все пассажиры покинули салон микроавтобуса, резко тронулся. В результате трехлетний мальчик упал с подножки транспортного средства, ударился головой об асфальт, после чего ребенка переехало заднее колесо автомобиля. После полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета по Московской области Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль расследование аварии.