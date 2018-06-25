СМИ: председатель гордумы Тюмени на Land Cruiser устроил огненное ДТП с двумя погибшими

В Тюменской области произошло в ДТП, жертвами которого стали два человека. Спровоцировать аварию мог глава городской Думы Тюмени Дмитрий Еремеев, который был за рулем одной из машин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Авария произошла за несколько минут до полуночи 24 июня на 178-м километре автодороги Тюмень — Курган. По предварительным данным внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis. От удара седан загорелся, находившиеся в салоне два человека погибли. Впрочем, судя по сильнейшим механическим повреждениям, которые получили оба автомобиля, вероятно, погибшие могли скончаться от полученных травм.

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За рулем внедорожника предположительно мог находится глава гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев.

«Еремеев ехал в Toyota Land Cruiser. Похоже, его автомобиль пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Avensis», — сообщает источник издания. Не исключено, что в Avensis была газовая установка, поскольку в автомобиле произошел взрыв. Другой собеседник URA.RU уточнил, что в Land Cruiser тяжкие телесные повреждения получил мужчина по фамилии Еремеев. По некоторым данным, у него слома позвоночник.

В пресс-службе городского парламента, а также в областной полиции комментировать инцидента наотрез отказались.