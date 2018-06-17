В Бельгии 19 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем

В Бельгии в ходе в провинциального чемпионата Федерации велоспорта страны при столкновении с автомобилем пострадали 19 человек. Об этом пишет La Libre Belgique.

По данным издания, водитель автомобиля по неизвестным причинам выехал на дорогу, по которой проходила велогонка.

Реклама

Как отмечается, некоторые пострадавшие получили открытые переломы в результате инцидента.

Все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В 2016 году в Испании британский турист на автомобиле сбил шестерых велогонщиков, у которых проходила тренировка.