Автомобиль упал в реку под Новосибирском, погибли четверо

Автомобиль вылетел с моста и упал в реку в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его словам, машина опрокинулась с обрыва в реку Криводановка. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

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Сайт kp.ru со ссылкой на очевидцев также сообщает о происшествии.

«Автомобиль серого цвета, регион 22, заехал на дорожное ограждение, из-за чего перевернулся на крышу, а потом упал в воду», — цитирует сайт очевидцев.

Как сообщается, в аварии погиб полуторагодовалый ребенок.

К настоящему моменту автомобиль уже извлекли из воды. На месте работают спасатели и правоохранители.