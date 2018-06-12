В Токио водитель наехал на пешеходов на переходе

В Токио мужчина за рулем автомобиля сбил людей на оживленном пешеходном переходе. Об этом сообщает Naver.

По имеющимся данным, инцидент произошел утром. В результате него пострадали шесть человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего водителя, который объяснил, что перепутал педали газа и тормоза.

Ранее в Ломоносове фургон въехал в толпу отдыхающих. 10 июня 33-летний местный житель совершил намеренный наезд на толпу отдыхающих у бара «Мотор», который находится на улице Красноармейская, 15, в городе Ломоносове. По версии следователей, около половины четвертого утра воскресенья он вышел на улицу злым и нетрезвым.