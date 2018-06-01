В России вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки

В России с пятницы, 1 июня, начал действовать новый стандарт дорожной разметки, передает РИА «Новости» данные Росстандарта.

Новые стандарты дорожной разметки разрабатывались по заказу Росавтодора. Вступивший в силу ГОСТ стандартизирует виды разметки, но не регламентирует их применение — оно продолжит осуществляться по ГОСТ Р 52289-2004. Отмечается, что этот стандарт также находится в процессе переработки, которую заказал Росавтодор.

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«Для пользователя автомобильных дорог почти никаких крупных изменений не произойдет, потому что вступающий в силу ГОСТ устанавливает только технические требования к дорожной разметке», — заявил гендиректор ЦИТИ «Дорконтроль» Владислав Свежинский.

Он добавил, что новый стандарт регламентирует цвет, размер и конфигурацию дорожной разметки, однако не упоминает, где она должна применяться.

«Получилось так, что стандарт вступает в действие, а правила применения с выпуском задерживаются», — заключил Свежинский.

Ранее сообщалось, что по новому ГОСТу дорожной разметки на дорогах появятся желтые и синие полосы.