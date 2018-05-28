В Волгограде ГИБДД вместе с «Ночными волками» устроили облаву на мотоциклистов

В Волгограде сотрудники местной ГИБДД провели рейд против мотоциклистов-нарушителей вместе с байкерами из мотоклуба «Ночные волки». Об этом сообщает ИА «Высота»

Как сообщили агентству в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД и «Ночные волки» на рокадной дороге проверяли у байкеров документы, беседовали с водителями о необходимости защитной экипировки и мотошлемов.

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Рейд прошел в рамках профилактического мероприятия «Мототранспорт». На каком основании к участию к нему привлекли представителей мотоклуба агенство не сообщает.

Напомним, что сами «Ночные волки» недавно отметились массовым нарушением ПДД во время открытия движения по мосту в Крым. Десятки мотоциклистов, которым разрешили первым проехаться по новой дороге, решили остановиться прямо на мосту и сфотографироваться на память.