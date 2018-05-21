Аксенов: Крымский мост уже стал туристическим объектом

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководством РАН в Симферополе заявил, что мост через Керченский пролив уже стал туристической достопримечательностью, сообщает РИА «Новости».

«Туристы сегодня въезжают в Крым, могут Крымский мост посмотреть – сегодня как объект туристический», — сказал Аксенов.

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Он отметил, что многие его знакомые проехали по мосту, «чтобы просто посмотреть и прикоснуться к чему-то хорошему».

Ранее сообщалось, что Крымский мост установил новый рекорд по количеству проехавших автомобилей. В день открытия по мосту проехало более 20 тыс автомобилей.