Движение по МКАД ограничили из-за загоревшегося автобуса

В Москве ограничили движение по МКАД из-за того, что загорелся пустой автобус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по городу.

Отмечается, что инцидент произошел на 22-м километре МКАД, а ограничение транспортного движения действовало примерно 20 минут.

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«Около 20 минут движение на МКАД было ограничено по причине возгорания автобуса без пассажиров», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, из-за возгорания никто не пострадал. В настоящее время автобус потушили, а транспорт движется без ограничений.

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