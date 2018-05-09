На Каширском шоссе в ДТП попали шесть автомобилей

В подмосковном Домодедово в результате ДТП с участием шести автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление МВД России по области.

«На 43 км Каширского шоссе произошло столкновение шести автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

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По словам источника, в настоящее время движение транспорта на месте ДТП затруднено.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе несколько детей.