Маск вложил около $10 млн в акции Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск купил 33 тыс. акций своей компании, которые стоили ему $9,9 млн. Об этом сообщает телеканал CNN.

Купленные акции не повлияли на долю Маска в компании: он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций. Новые акции увеличили долю Маска меньше, чем на десятую часть одного процента.

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Отмечается, что обычно исполнительные директора не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Считается, что таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.

Ранее сообщалось, что Tesla потерпела рекордные убытки: в период с января по март текущего года она получила убыток в размере почти $710 млн.