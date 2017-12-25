Депздрав Москвы уточнил число погибших при наезде автобуса
По последним данным, в результате наезда автобуса на пешеходов на Славянском бульваре в Москве погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент здравоохранения столицы.
«По уточненным данным, в ДТП в Москве погибли четыре человека, состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое», — сказали в ведомстве.
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Агентство также сообщает, что в результате происшествия пострадали от 13 до 15 человек.
Ранее в МВД сообщали о пяти погибших в результате ДТП.