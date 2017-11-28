СМИ: глава ГИБДД разъяснил ситуацию с запретом съемки полицейских на камеру

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что инспектор ДПС не может запрещать водителю осуществлять видеосъемку. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо, подписанное Черниковым.

Сообщается, что ранее из административного регламента исключили норму о том, что полицейским нельзя препятствовать съемке, что вызвало общественный резонанс.

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Как отметили эксперты, инспекторы запрещают водителям записывать разговор, ссылаясь на изменение регламента.

В письме указано, что норму, которая обязывает полицейского не препятствовать съемке, действительно исключили из регламента ГИГБДД. Как отмечается в письме, это не значит, что водителю теперь нельзя включить камеру или диктофон.

«Данный вопрос в достаточной степени урегулирован действующим законодательством. Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции России», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что новый регламент для сотрудников ГИБДД вступил в силу 20 октября.