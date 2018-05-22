«Ситуация критическая»: акцизы на топливо снизят

Правительство готово снизить акцизы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Такое намерение подтвердил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Оно обсуждалось на заседании комитета, на котором также присутствовали энергетики и нефтяники во главе с Заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам Москвичев, который принял участие в заседании.

«Такое решение остановит рост цен или даже уменьшит их для розничного потребителя», — сказал «Газете.Ru» Москвичев.

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Также о готовности правительства к такому решению заявил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков, сообщают РИА Новости. По его словам, акцизы на бензин снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на две тысячи.

Депутат отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в сфере ТЭК уверен, что уменьшение акцизов на топливо – это только один шаг на пути к уменьшению цен на бензин. Он обращает внимание, что такого роста цен не было за все время работы биржи.

«Беспрецедентный рост оптовых цен за два месяца прошедших со дня выборов президента до назначения правительства. По сути в этот период бесконтрольности, безвластия действительно оптовые цены выросли почти на 30%.То, что перед выборами держали низкие цены, это очевидно.

А вот то, что потом началось: действительно ситуация толкала цены вверх и должного контроля со стороны регулятора за этим беспрецедентным ростом цен с нашей точки зрения не было. Более того, ФАС постоянно выступала с успокоительными заявлениями: рост рыночных цен обоснован. Но розничные цены уже не в пределах инфляции. Как-то два противоречивых заявления со стороны регулятора получается: Цена уже выросла на 30%, ФАС считает, что все нормально, но при этом пытается сохранить розницу в пределах инфляции. Так не бывает.

На сегодняшний день розничные цены выросли уже на 7% с начала года. Но по сути дела это произошло с марта месяца. А у нас вся инфляция годовая существенно ниже -5%,» — заявил эксперт.

В свою очередь глава Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин в беседе с «Газетой.Ru» обсудил возможность решения проблемы, которая уже принесла существенные проблемы как для всей сферы, так и для рядовых водителей.

«Думаю еще не поздно все исправить, потому что это надо в любом случае решать, ситуация критическая. От этого решения зависит прибыль автозаправочных станций, рост оптовых цен, наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, поэтому нужно решать эту проблему в любом случае,» — сказал Ашихмин.

«Газета.Ru» для разъяснения ситуации отправила запрос в ФАС, однако во вторник, 22 мая, не получила ответа.

Наопмним, что по данным Росстата, на 14 мая средняя розничная цена бензина перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Как пояснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, вклад в это внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.

Это привело к тому, что 17 мая Российский топливный союз написал открытое письмо Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о ситуации на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. В нем говорилось, что рынок автомобильного топлива испытывает ценовые потрясения, связанные с беспрецедентным ростом оптовых цен на бензины и дизельное топливо, при этом уровень цен бьет исторические рекорды.

«По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 11 мая биржевые ценовые индикаторы превысили розничные цены на 1,3 рубля за литр по бензину АИ-92 и на 11 рубля по ДТ», — говорилось в направленном Медведеву документе.

В письме также говорилось, что позволить работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено и убытки розничных продаж покрываются прибылью от других видов деятельности, а независимые АЗС просто терпят убытки и разоряются.

Таким образом, Российский топливный союз попросил дать поручение принять меры для обеспечения справедливого ценообразования на оптовом и розничном рынках моторного топлива, обеспечивающего работу всем субъектам в равных, конкурентных условиях.

В свою очередь, как ранее сообщало РИА Новости, Комитет по энергетике Госдумы намерен запросить в правительстве России информацию о причинах роста цен на топливо в нынешнем году, а также о мерах, предпринимаемых для недопущения роста цен. В поручении Думы для комитета отмечается, что в нынешнем году сложилась «нестабильная ситуация на внутреннем рынке топлива, которая выражается в существенном росте цен на ГСМ». ЦБ объясняет рост цен повышением международных цен на топливо и повышением акцизов. Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственной отрасли.

«Цены на дизельное топливо с марта текущего года в среднем выросли на 7%. Это приведет к большим рискам невыполнения в полном объеме сезонных сельскохозяйственных работ», — говорится в поручении ГД.