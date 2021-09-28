США пригрозили Турции санкциям, если Анкара приобретет новые С-400

Комитет сената США по международным отношениям пригрозил Турции дополнительными санкциями в случае, если Анкара захочет приобрести у России дополнительное количество систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

«Наша позиция была предельно ясна в законе CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»): санкции налагаются на любую организацию, ведущую крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям», — говорится в сообщении комитета.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует в будущем закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

До этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение Турцией у России ЗРК — завершенное дело, и Вашингтон должен это принять.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта ЗРК С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.