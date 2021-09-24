Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Владелец «Краснодара» Галицкий рассказал о своем отношении к Мамаеву 23:47
Главный тренер «Милана» призвал ввести в футболе правило из баскетбола 23:28
На Эльбрусе спасатели не смогли забрать тела погибших из-за плохой погоды 23:20
США осудили планы талибов* возобновить в Афганистане казни и телесные наказания 23:19
В Волгограде мужчина угрожал совершить самоубийство на кладбище 23:10
Капитан Кирк из «Стар Трека» полетит в космос в 90 лет 23:06
МИД счел возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово 22:59
Агент Сафонов: Галицкий сделал для нашего футбола больше, чем РФС за все время 22:58
Бывшему вице-премьеру и экс-министру Крыма грозит до 10 лет тюрьмы 22:46
Экс-игрок «Спартака» Ловчев: Карпин выставил Дзюбу клоуном, это хамство 22:42

Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Facebook заявило, что самолеты-разведчики РФ якобы залетели в зону проведения учений в Черном море.

В заявлении командования утверждается, что в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск ВСУ в акватории Черного моря российские самолеты-разведчики Су-24МР и Ил-20 «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону», которую украинская сторона зарезервировала для проведения учений.

«Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.

При этом в командовании не стали уточнять, какие учения это были.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.

В настоящее время на Украине проходят стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021». Маневры проводятся в частности в акватории Черного и Азовского морей. Их проведение намечено до 30 сентября.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Мали нашла замену легионерам
МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали
«Это сознательная диверсия, в Раде саботируют закон президента»
Зеленскому предрекли бегство в Ростов из-за закона против олигархов
«Отрубание рук крайне необходимо»
В Афганистане могут вернуть публичные казни и телесные наказания
Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение
На Эльбрусе спасатели не смогли забрать тела погибших из-за плохой погоды
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России
Зеленский выставил на продажу виллу за €4,5 млн
Новости и материалы
Владелец «Краснодара» Галицкий рассказал о своем отношении к Мамаеву
Главный тренер «Милана» призвал ввести в футболе правило из баскетбола
США осудили планы талибов* возобновить в Афганистане казни и телесные наказания
В Волгограде мужчина угрожал совершить самоубийство на кладбище
Капитан Кирк из «Стар Трека» полетит в космос в 90 лет
МИД счел возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово
Агент Сафонов: Галицкий сделал для нашего футбола больше, чем РФС за все время
Бывшему вице-премьеру и экс-министру Крыма грозит до 10 лет тюрьмы
Экс-игрок «Спартака» Ловчев: Карпин выставил Дзюбу клоуном, это хамство
Попова рассказала о высокой эффективности российских вакцин от коронавируса
Актер Мерзликин чуть не развелся из-за фейковой новости
Минтранс предложил ввести ответственность для агрегаторов такси перед пассажирами
Впервые за 20 лет Россию на Олимпийских играх представят три фигуриста
В Тюмени мужчина пытался увести двух девочек из гимназии, предложив шоколадку
Виторган рассказал о «магическом коучинге» в их браке с Собчак
Суд арестовал парашютистов, прыгнувших с московской высотки
Теннисистке Весниной вернули украденные медали с запиской и коробкой конфет
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян
Все новости
«У российского флота больше нет зависимости от Украины»
Почему Россия вынуждена продавать фрегаты «Буревестник» иностранцам
«КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии
Стало известно, когда в России запустят производство электрокаров
«Люди думают, что они могут купить даже силы природы»
Спасатель рассказал, что приводит к трагедиям в сфере экстремального туризма
«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»
Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии
«Основание»: красивая и нудная «Игра престолов» в космосе
Рецензия на сериал «Основание» по Азимову
Из всех искусств для детей и юношества самым главным является доброе кино
Евгений Ямбург о фильме «Небесная команда»
«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс
Из водоснабжения Крыма утекли 57 миллионов
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве
Зачем голодают звезды и почему их советам не стоит верить
Гастроэнтеролог рассказала о неприятных последствиях голодания
«А вы что, любите на женские животики смотреть?»
Избивший врача в Нижневартовске муж пациентки-мусульманки объяснил свой поступок
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму
Как распределятся мандаты в Госдуме VIII созыва
«Достойное предков поколение»: глава СК предложил воспитывать детей по-советски
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию сцен насилия на телевидении
«Их нет нигде, все проданы». Почему дорогие iPhone 13 не найти в магазинах
В России возник дефицит на многие версии iPhone 13
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях