Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Facebook заявило, что самолеты-разведчики РФ якобы залетели в зону проведения учений в Черном море.

В заявлении командования утверждается, что в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск ВСУ в акватории Черного моря российские самолеты-разведчики Су-24МР и Ил-20 «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону», которую украинская сторона зарезервировала для проведения учений.

«Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.

При этом в командовании не стали уточнять, какие учения это были.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.

В настоящее время на Украине проходят стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021». Маневры проводятся в частности в акватории Черного и Азовского морей. Их проведение намечено до 30 сентября.