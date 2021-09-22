«Калашников» начала испытания нового ручного пулемета

Группа компаний «Калашников» приступила к испытаниям опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного конструктора АО «Концерн «Калашников» Сергея Уржумцева.

«В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания», — сказал он.

Ранее Уржумцев рассказал, что сейчас в России создается новый стрелковый комплекс с использованием нейросетей. По его словам, при использовании такого оружия от стрелка потребуется только нажать на спусковой крючок. Кроме того, генконструктор пояснил, что в темное время суток или при плохой погоде и видимости некоторые цели недоступны для обнаружения человеком — в связи с этим передовые стрелковые комплексы будут уметь находить и сопровождать цели в таких условиях.