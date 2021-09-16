США создадут новое военное партнерство с Австралией и Британией

США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Об этом сообщает канцелярия британского премьер-министра.

В заявлении говорится, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Данной инициативе дали название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США — «Газета.Ru»).

В рамках этого альянса государства собираются способствовать обмену технологиями.

«AUKUS будет способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной», — сказано в сообщении.

Как отметил премьер Великобритании Борис Джонсон, организация сблизит три страны «как никогда, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание».

Он также выразил мнение, что новое партнерство станет жизненно важным для защиты интересов трех государств в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США и Белом доме сообщало, что Соединенные Штаты, Британия и Австралия договорились об обмене военными технологиями.