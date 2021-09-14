ВМС Украины провели летные учения на границе с Крымом

Морская авиация Украины провела учения в Херсонской области — на границе с Крымом.

«В тренировках принимали участие/// Ми-8 и Ми-14ПЧ… Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», — говорится в сообщении украинского Генштаба на Facebook.

Маневры длились в течение нескольких дней. По словам заместителя командира бригады, экипажи успешно выполнили контрольные полеты и продемонстрировали слаженность действий.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что обнаружили тайник с оружием в лесу на границе с Белоруссией во время антитеррористических учений.

Ранее на Украине испугались «окружения» страны Россией.