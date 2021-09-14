Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бузова задумалась о поступлении на истфак МГУ 19:12
В Киеве разработали «план уничтожения» российских кораблей в Черном... 19:12
Вскрытие допинг-пробы призера Игр-2020 подтвердило наличие запрещенных веществ 19:10
На Украине женщина отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского 19:09
Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е 19:05
Милонов заявил об угрозах ему и его близким после разглашения личных данных 19:03
Выселенных после народного схода мигрантов доставили в Сергиев Посад 18:56
В Минздраве назвали число находящихся под наблюдением врачей россиян... 18:49
Червиченко — о Захаряне: ему до «Барселоны», как нам... 18:49
12-летняя велосипедистка погибла на глазах отца 18:36

ВМС Украины провели летные учения на границе с Крымом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Руденко/РИА «Новости»

Морская авиация Украины провела учения в Херсонской области — на границе с Крымом.

«В тренировках принимали участие/// Ми-8 и Ми-14ПЧ… Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», — говорится в сообщении украинского Генштаба на Facebook.

Маневры длились в течение нескольких дней. По словам заместителя командира бригады, экипажи успешно выполнили контрольные полеты и продемонстрировали слаженность действий.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что обнаружили тайник с оружием в лесу на границе с Белоруссией во время антитеррористических учений.

Ранее на Украине испугались «окружения» страны Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
«Российские беспилотники мы в бою не видели»
Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты
Что делать с кабачком-переростком
Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками
Выселенных после народного схода мигрантов доставили в Сергиев Посад
Представитель ЛДПР объяснил случай с «упавшими штанами» Жириновского
Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е
Путин заявил, что у граждан есть основания его критиковать
Новости и материалы
Бузова задумалась о поступлении на истфак МГУ
В Киеве разработали «план уничтожения» российских кораблей в Черном море
Вскрытие допинг-пробы призера Игр-2020 подтвердило наличие запрещенных веществ
На Украине женщина отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского
Милонов заявил об угрозах ему и его близким после разглашения личных данных
В Минздраве назвали число находящихся под наблюдением врачей россиян с COVID-19
Червиченко — о Захаряне: ему до «Барселоны», как нам до Пекина пешком
12-летняя велосипедистка погибла на глазах отца
Число погибших в результате схода ледника на Домбае возросло
Пранкер из TikTok съел бургер перед демонстрацией веганов и его назвали жалким
ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов
Группа «Би-2» выпустила кавер на песню Земфиры с нового альбома
Жители Буженинова рассказали о жизни по соседству с мигрантами
Европейцы хотят видеть Меркель президентом ЕС
Стоунхендж будут реставрировать — впервые за 60 лет
Телефонные мошенники обманом заставили женщину сбрить волосы
Зобнин рассказал, что поменялось в сборной России с приходом Карпина
Опубликовано видео с места схода ледника на Домбае
Все новости
«Он абсолютно здоров»
Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении
«Это шаг к фашизму»
Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
Европейский суд удовлетворил жалобу Лимонова, поданную 15 лет назад
ЕСПЧ признал незаконным запрет партии нацболов в России
Осенняя презентация Apple: Тим Кук показывает новый iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
«Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров»
Афганки дали отпор талибам* флешмобом в соцсетях
Остановить мгновенье: Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии
В России стартует конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
«У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой»
Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации
«Все отвалится»: как запрет серверов Google сломает рунет
Эксперты оценили опасность запрета серверов Google для пользователей
«Мы больше не верим обещаниям Запада»
Кулеба: Украина может взять путь на милитаризацию по примеру Израиля
Поражает мозг: как герпес провоцирует деменцию
Ученые связали вирус герпеса с развитием нейродегенеративных болезней
Лошади, ковбои и доспехи: как прошел Met Gala 2021
В Нью-Йорке состоялся долгожданный бал Института костюма
«Профессор в военном деле»
Ушел из жизни экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе генерал Казанцев
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях