Белоруссия планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд. Такое заявление он сделал, посещая во время российско-белорусских военных учений «Запад-2021» Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, передает «БелТА».

По словам главы государства, на прошедшей встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным много внимания было уделено вопросам обороны и безопасности.

Белорусский лидер также сообщил, что Минск, в частности, ведет переговоры с Москвой по поставкам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Ранее Лукашенко заявил, что перед страной крайне остро стоит вопрос обеспечения армии и силовых структур в республике современным вооружением.

9 сентября в Кремле прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.