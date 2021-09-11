Минобороны обнародовало документы о тактике советских танкистов на Курской дуге

Министерство обороны России обнародовало архивные документы о тактике советских танкистов на Курской дуге в октябре 1942 года. Материалы размещены в разделе «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста».

Среди документов представлен приказ Сталина № 325 от 16 октября 1942 года, в котором подробно описаны причины неудачного использования бойцами Красной армии танков в начале Великой Отечественной войны, а также даны указания, как изменить тактику действий.

«Наши танки при атаке обороны противника отрываются от пехоты и, оторвавшись, теряют с ней взаимодействие. <…> Артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства на переднем крае обороны противника, орудия танковой поддержки применяются не всегда», — говорится в материале.

В нем же говорится, что отныне танки должны выполнять маневры совместно с пехотой, не отрываясь от нее более чем на 200-400 м. Главной же задачей танков названа ликвидация пехоты врага.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы 1938 года о подготовке Японии к войне против СССР.