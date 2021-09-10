Силы в Панджшере заявили, что талибы* проводят этнические чистки

Представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» изгнали из провинции Панджшер на севере Афганистана тысячи человек, а также проводят этнические чистки. Об этом рассказал представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Али Майсам Назари.

«Талибан» изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию», — написал Назари в Twitter, призвав международное сообщество вмешаться в происходящее и «положить конец этим военным преступлениям».

В августе на фоне вывода из страны военного контингента США «Талибан» захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Однако провинция Панджшер до сих пор остается неприступной. Талибам удалось захватить только основную дорогу.

Ранее сообщалось, что сопротивление в Афганистане контролирует до 65% провинции Панджшер. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.