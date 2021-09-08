В России испытали сверхточный прицел для беспилотников

Российские беспилотники в ходе испытаний подтвердили способность сверхточно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты при помощи нового прицела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Орион» в ходе недавних боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограмовой неуправляемой авиабомбой мишень типа «танк» с высоты в четыре километра», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, прицельно-навигационный комплекс, который был создан специально для БПЛА «Орион», обеспечивает максимальное отклонение от цели для неуправляемых авиабомб, которые сбрасываются с высоты нескольких километров.

«Орион» — это первый в РФ комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. По международной классификации он соответствует классу MALE (medium-altitude long-endurance — средневысотный, большой продолжительности полета). «Орион» способен летать не менее суток с «потолком» около 8 тыс. м. Он весит 1,1 тыс. кг, а полезная нагрузка составляет 250 кг. К задачам комплекса относятся воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности и другое.